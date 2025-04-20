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«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Филадельфии» в матче МЛС

«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Филадельфии» в матче МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Филадельфия Юнион» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Честере на стадионе «Субару Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

США — Major League Soccer . МЛС
20 апреля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Окончен
3 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Салливан – 27'     2:0 Жан Жак – 50'     3:0 Барибо – 84'    
Удаления: Лукич – 56' / нет

В составе победителей забивали Куинн Салливан, Денли Жан Жак и Тай Барибо. На 56-й минуте «Филадельфия» осталась в меньшинстве после удаления Йована Лучича.

Отметим, за «Атланту» в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Атланта» потерпела второе поражение подряд и продлила серию без побед до трёх игр. «Филадельфия», в свою очередь, прервала безвыигрышную серию из трёх матчей.

В следующий раз «Атланта» встретится с «Орландо Сити», а «Филадельфия» сыграет с «Ди-Си Юнайтед».

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