«Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Филадельфии» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Филадельфия Юнион» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Честере на стадионе «Субару Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Куинн Салливан, Денли Жан Жак и Тай Барибо. На 56-й минуте «Филадельфия» осталась в меньшинстве после удаления Йована Лучича.

Отметим, за «Атланту» в стартовом составе вышел российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Атланта» потерпела второе поражение подряд и продлила серию без побед до трёх игр. «Филадельфия», в свою очередь, прервала безвыигрышную серию из трёх матчей.

В следующий раз «Атланта» встретится с «Орландо Сити», а «Филадельфия» сыграет с «Ди-Си Юнайтед».