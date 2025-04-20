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Ярослав Гладышев: хотел бы поиграть вместе с Овечкиным в хоккейном «Динамо»

Ярослав Гладышев: хотел бы поиграть вместе с Овечкиным в хоккейном «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос о других видах спорта, в которых он хотел бы сыграть.

— Овечкин с вами выходил на футбольное поле, а вы бы в каком виде спорта хотели бы выступить, если представится такая возможность?
— В хоккее, хотелось бы как раз поиграть вместе с Овечкиным, когда он вернётся в хоккейное «Динамо», — приводит слова Гладышева пресс-служба «Динамо».

39-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в апреле 2025 года стал лучшим снайпером за всю историю Национальной хоккейной лиги, забросив свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки. Ранее Александр заявлял о планах после завершения выступлений за «Кэпиталз» провести сезон в КХЛ за московское «Динамо», воспитанником которого он является.

В июне 2022 года Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с медиафутбольным «Амкалом» (5:0) и записал на свой счёт первый гол в этой встрече.

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