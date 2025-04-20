Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола рассказал, вышел ли «Ман Сити» из кризиса на финальном этапе сезона

Гвардиола рассказал, вышел ли «Ман Сити» из кризиса на финальном этапе сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 33-го тура АПЛ против «Эвертона» — 2:0.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 84'     0:2 Ковачич – 90+2'    

«Я бы сказал, что это важная победа. Мы должны были действовать умно. За 5–6 туров до конца сезона мы победили здесь, на «Гудисон Парке», в тот момент, когда «Эвертон» выиграл у «Ноттингема» на выезде и не проиграл «Арсеналу» дома. Это очень важно.

Я очень благодарен этим игрокам за то, что они делали в течение десяти лет, несмотря ни на что, а в этом сезоне — больше, чем когда-либо. У нас был трудный период, особенно из-за травм, но сейчас мы более-менее стабильны. Теперь всё в наших руках.

Финал во вторник дома с «Астон Виллой», затем ещё две игры дома и на выезде. Надеюсь, мы сможем добиться успеха и попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова испанца официальный сайт клуба.

На данный момент «Сити» идёт четвёртым в АПЛ, набрав 57 очков.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

Материалы по теме
Фергюсон назвал лучшего игрока «Манчестер Юнайтед» из всех, кого он тренировал
Истории
Фергюсон назвал лучшего игрока «Манчестер Юнайтед» из всех, кого он тренировал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android