Гвардиола рассказал, вышел ли «Ман Сити» из кризиса на финальном этапе сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 33-го тура АПЛ против «Эвертона» — 2:0.

«Я бы сказал, что это важная победа. Мы должны были действовать умно. За 5–6 туров до конца сезона мы победили здесь, на «Гудисон Парке», в тот момент, когда «Эвертон» выиграл у «Ноттингема» на выезде и не проиграл «Арсеналу» дома. Это очень важно.

Я очень благодарен этим игрокам за то, что они делали в течение десяти лет, несмотря ни на что, а в этом сезоне — больше, чем когда-либо. У нас был трудный период, особенно из-за травм, но сейчас мы более-менее стабильны. Теперь всё в наших руках.

Финал во вторник дома с «Астон Виллой», затем ещё две игры дома и на выезде. Надеюсь, мы сможем добиться успеха и попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова испанца официальный сайт клуба.

На данный момент «Сити» идёт четвёртым в АПЛ, набрав 57 очков.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника