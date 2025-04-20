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Левандовски может пропустить финал Кубка Испании с «Реалом» и два матча с «Интером» в ЛЧ

Левандовски может пропустить финал Кубка Испании с «Реалом» и два матча с «Интером» в ЛЧ
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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовскии травмировался в матче 32-го тура Ла Лиги против «Сельты» (4:3).

Футболист был заменён. Как сообщает AS, в раздевалке «Барсы» пессимистично относятся к возможности участия игрока в ближайших матчах. Не исключено, что у него разрыв мышцы задней поверхности бедра. В таком случае для восстановления ему может понадобиться не менее трёх недель. Это означает, что он пропустит финал Кубка Испании против «Реала» 26 апреля.

Также при этом варианте маловероятно участие Роберта в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера» (30 апреля и 6 мая).

В текущем сезоне чемпионата Испании 36-летний Роберт Левандовски провёл 31 матч, в которых забил 25 голов и оформил две результативные передачи.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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