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Гладышев рассказал, чего не хватает московскому «Динамо» в противостояниях с ЦСКА

Гладышев рассказал, чего не хватает московскому «Динамо» в противостояниях с ЦСКА
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос о том, чего не хватает бело-голубым для достижения результата в матчах с ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

— ЦСКА в этом сезоне стал настоящим криптонитом для «Динамо». В этот раз полностью доминировали в матче, но забить не смогли. Чего всё-таки не хватает в матчах с армейцами?
— Наверное, концентрации в финальной трети поля, поэтому и не можем забить. В принципе, всё делаем правильно, но всё равно чего-то не хватает, может быть, ещё чуть везения, — приводит слова Гладышева официальный сайт «Динамо».

16 апреля московское «Динамо» сыграло домашнюю ничью с ЦСКА (0:0) в ответном матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России и уступило в двухматчевом противостоянии (первая игра — 1:2). В официальных матчах во всех турнирах бело-голубые не могут победить красно-синих с ноября 2023 года, неудачная серия насчитывает четыре игры (три поражения, одна ничья).

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Видео: Самая крупная победа «Динамо»

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