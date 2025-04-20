Стало известно, планирует ли «Барселона» продлевать контракт с главным тренером Фликом

«Барселона» намерена продлить сотрудничество с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, новое соглашение с немецким специалистом должно быть рассчитано до лета 2027 года.

Флик возглавил «Барселону» прошлым летом. Его нынешний контракт истекает в июне 2026-го. В текущем сезоне каталонцы вышли в 1/2 финала Лиги чемпионов, финал Кубка Испании и лидируют в турнирной таблице Ла Лиги за 7 туров до конца чемпионата.

Вчера, 19 апреля, в рамках 32-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Сельту» со счётом 4:3.

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