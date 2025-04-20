«Упущенное лидерство в РПЛ». «Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Акроном»

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу своего клуба в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

«Упущенное лидерство в РПЛ. Такова цена поражения от махачкалинского «Динамо». Но всё ещё может быть, «Спартак»?», — написано в посте в телеграм-канале клуба.

«Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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