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«Упущенное лидерство в РПЛ». «Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Акроном»

«Упущенное лидерство в РПЛ». «Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Акроном»
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Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу своего клуба в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Упущенное лидерство в РПЛ. Такова цена поражения от махачкалинского «Динамо». Но всё ещё может быть, «Спартак»?», — написано в посте в телеграм-канале клуба.

«Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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