«Упущенное лидерство в РПЛ». «Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Акроном»
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Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу своего клуба в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
«Упущенное лидерство в РПЛ. Такова цена поражения от махачкалинского «Динамо». Но всё ещё может быть, «Спартак»?», — написано в посте в телеграм-канале клуба.
«Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.
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