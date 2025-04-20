Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» в четвёртый раз за последние 20 лет выиграл матч РПЛ, уступая в два мяча

«Спартак» в четвёртый раз за последние 20 лет выиграл матч РПЛ, уступая в два мяча
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» одержал волевую победу в выездном матче 25-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном», красно-белые выиграли со счётом 3:2, уступая 0:2 по ходу первого тайма. Это четвёртый случай за последние 20 лет, когда «Спартаку» удаётся победить в РПЛ, проигрывая в два мяча, сообщает Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

Ранее красно-белым удавалось такое в матчах с грозненским «Тереком» в 2011 году (4:2 после 0:2), с московским «Динамо» в 2014 году (3:2 после 0:2) и с «Краснодаром» в 2023 году (4:3 после 0:2 и 2:3).

«Спартак» набрал 50 очков в 25 матчах и в промежуточной турнирной таблице РПЛ находится на второй строчке, уступая пять очков лидирующему «Краснодару» и опережая только по результатам личных встреч имеющий игру в запасе «Зенит».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Как появился «Спартак»

Материалы по теме
«Спартак» совершил камбэк в матче РПЛ с «Акроном», уступая со счётом 0:2 по ходу игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android