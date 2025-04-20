«Спартак» в четвёртый раз за последние 20 лет выиграл матч РПЛ, уступая в два мяча

Московский «Спартак» одержал волевую победу в выездном матче 25-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном», красно-белые выиграли со счётом 3:2, уступая 0:2 по ходу первого тайма. Это четвёртый случай за последние 20 лет, когда «Спартаку» удаётся победить в РПЛ, проигрывая в два мяча, сообщает Opta Sports.

Ранее красно-белым удавалось такое в матчах с грозненским «Тереком» в 2011 году (4:2 после 0:2), с московским «Динамо» в 2014 году (3:2 после 0:2) и с «Краснодаром» в 2023 году (4:3 после 0:2 и 2:3).

«Спартак» набрал 50 очков в 25 матчах и в промежуточной турнирной таблице РПЛ находится на второй строчке, уступая пять очков лидирующему «Краснодару» и опережая только по результатам личных встреч имеющий игру в запасе «Зенит».

Видео: Как появился «Спартак»