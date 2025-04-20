Украинский «Шахтёр» установил клубный антирекорд XXI века
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В матче 25-го тура УПЛ «Шахтёр» во Львове проиграл «Колосу» со счетом 2:4. Это уже второй матч в сезоне, в котором «Шахтёр» пропускает четыре гола.
Украина — Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
Шахтёр
Окончен
2 : 4
Колос
Ковалёвка
0:1 Ррапай – 26' 0:2 Цуриков – 38' 1:2 Гомес – 44' 1:3 Велетень – 85' 2:3 Кевин – 90+5' 2:4 Боливар – 90+7'
Только в сезоне-1995/96 «Шахтёр» пропускал четыре гола в двух матчах. В нынешнем сезоне первый матч, в котором «горняки» пропустили от соперника четыре гола, была игра с «Александрией» (3:4).
В текущем сезоне «Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице украинского чемпионата, имея в своё активе 53 очка. На второй строчке идёт «Александрия» — 57 очков. Лидером чемпионата является киевское «Динамо» — 63 набранных очка.
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