Украинский «Шахтёр» установил клубный антирекорд XXI века

В матче 25-го тура УПЛ «Шахтёр» во Львове проиграл «Колосу» со счетом 2:4. Это уже второй матч в сезоне, в котором «Шахтёр» пропускает четыре гола.

Только в сезоне-1995/96 «Шахтёр» пропускал четыре гола в двух матчах. В нынешнем сезоне первый матч, в котором «горняки» пропустили от соперника четыре гола, была игра с «Александрией» (3:4).

В текущем сезоне «Шахтёр» занимает третье место в турнирной таблице украинского чемпионата, имея в своё активе 53 очка. На второй строчке идёт «Александрия» — 57 очков. Лидером чемпионата является киевское «Динамо» — 63 набранных очка.

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