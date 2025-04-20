Анчелотти рассказал, как президент «Реала» Перес отреагировал на вылет команды из ЛЧ

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал». Коллективы сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу канониров, из-за чего испанская команда покинула турнир. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как на это отреагировал президент мадридского клуба Флорентино Перес.

«Флорентино Перес сейчас поддерживает меня больше, чем тогда, когда у нас всё хорошо», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после вылета команды из Лиги чемпионов.

Напомним, после поражения от «Арсенала» различные СМИ активно сообщали о том, что Карло Анчелотти будет уволен со своего поста или после финала Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля), или после окончания сезона.

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