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Анчелотти рассказал, как президент «Реала» Перес отреагировал на вылет команды из ЛЧ

Анчелотти рассказал, как президент «Реала» Перес отреагировал на вылет команды из ЛЧ
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16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал». Коллективы сыграли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу канониров, из-за чего испанская команда покинула турнир. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как на это отреагировал президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Флорентино Перес сейчас поддерживает меня больше, чем тогда, когда у нас всё хорошо», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после вылета команды из Лиги чемпионов.

Напомним, после поражения от «Арсенала» различные СМИ активно сообщали о том, что Карло Анчелотти будет уволен со своего поста или после финала Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля), или после окончания сезона.

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