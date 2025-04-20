Мурад Мусаев рассказал, когда в состав лидирующего «Краснодара» может вернуться Виктор Са

Главный тренер лидирующего в Российской Премьер-Лиге «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о сроках возвращения в строй травмированного бразильского вингера Виктора Са.

— Как скоро мы сможем увидеть Виктора Са? Есть ли положительная динамика восстановления?

— Есть положительная динамика. Пока с командой не работает, но может близко к полноценному уже двигаться с мячом, менять направления. Поэтому есть какие‑то шансы, что он может быть боевой единицей в Каспийске, — приводит слова Мусаева пресс‑служба «Краснодара».

31-летний бразильский вингер «Краснодара» Виктор Са был заменён из-за повреждения в домашнем матче 22-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (5:0) 30 марта и с этого момента не выходил на поле в официальных играх. Чёрно-зелёные возглавляют чемпионскую гонку в РПЛ с 55 очками после 25 матчей, на пять очков отстают московский «Спартак» и «Зенит», при этом у петербуржцев есть игра в запасе.

Следующую игру «быки» проведут 25 апреля на выезде с махачкалинским «Динамо», которое играет домашние матчи в Каспийске.

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