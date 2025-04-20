Центральному защитнику «Реала» Антонио Рюдигеру может понадобиться операция на колене, сообщает Relevo.

По данным источника, Рюдигер уже несколько месяцев играет с болью в левом колене. У него проблемы с мениском, которые обострились из-за нагрузки в последних матчах.

Отмечается, что решение по его колену примут только после завершения сезона. Сейчас Антонио ежедневно работает с физиотерапевтами, чтобы оставаться в составе на ближайшие матчи, поскольку не хочет подводить команду.

В этом сезоне 32-летний футболист провёл 47 матчей и забил три гола. Напомним, у «Реала» до сих пор от тяжёлых травм колена продолжают восстанавливаться два других защитника — Дани Карвахаль и Эдер Милитао.

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