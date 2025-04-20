Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитнику «Реала» Антонио Рюдигеру может понадобиться операция на колене

Защитнику «Реала» Антонио Рюдигеру может понадобиться операция на колене
Аудио-версия:
Комментарии

Центральному защитнику «Реала» Антонио Рюдигеру может понадобиться операция на колене, сообщает Relevo.

По данным источника, Рюдигер уже несколько месяцев играет с болью в левом колене. У него проблемы с мениском, которые обострились из-за нагрузки в последних матчах.

Отмечается, что решение по его колену примут только после завершения сезона. Сейчас Антонио ежедневно работает с физиотерапевтами, чтобы оставаться в составе на ближайшие матчи, поскольку не хочет подводить команду.

В этом сезоне 32-летний футболист провёл 47 матчей и забил три гола. Напомним, у «Реала» до сих пор от тяжёлых травм колена продолжают восстанавливаться два других защитника — Дани Карвахаль и Эдер Милитао.

Рюдигер смеется над поражением «Барсы» в матчем с «Леганесом»

Материалы по теме
«Он немного идиот». Рафаэль ван дер Варт высказался о защитнике «Реала» Рюдигере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android