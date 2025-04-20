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Матвей Сафонов стал худшим игроком матча «ПСЖ» — «Гавр» по оценкам WhoScored

Матвей Сафонов стал худшим игроком матча «ПСЖ» — «Гавр» по оценкам WhoScored
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26-летний российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку по итогам матча 30-го тура Лиги 1 с «Гавром» (2:1) по мнению статистического портала WhoScored.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Дуэ – 8'     2:0 Рамуш – 50'     2:1 Сумаре – 60'    

По итогам встречи, которую Сафонов провёл в стартовом составе парижан, он получил оценку 6,0. Меньшую оценку не получил ни один игрок из стартовых составов обеих команд. Такая же оценка у полузащитника парижан Уоррена Заира-Эмери. Также 6,0 у центрального защитника гостей Этьена Юте-Кенкуэ.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025. Парижане набрали 77 очков после 29 встреч. «Гавр» после 30 сыгранных матчей располагается на 16-й строчке, заработав 27 очков.

Матвей Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира

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