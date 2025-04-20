Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» после победы потроллил «Динамо» Мх отсылкой к конфликту Бубнова и Пальцева

«Оренбург» после победы потроллил «Динамо» Мх отсылкой к конфликту Бубнова и Пальцева
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный телеграм-канал «Оренбурга» опубликовал иронический пост после волевой победы над махачкалинским «Динамо» (2:1) в домашнем матче 25-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28'     1:1 Гюрлюк – 59'     2:1 Ревазов – 81'    
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'

«Мотивировали, мотивировали, а на табло — победа «Оренбурга»! Передаём привет Александру Викторовичу и улыбаемся шире», — гласит текст поста под фотографией ростовых фигур футбольного эксперта Александра Бубнова и центрального защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на фоне табло с победным для южноуральцев счётом.

Ранее между Бубновым и Пальцевым произошёл медиаконфликт. После выездной победы махачкалинцев над московским «Спартаком» (2:1) Пальцев передал привет Бубнову, «который похоронил нас до игры и сказал, что шансов у нас нет». В ответ на это в совместном эфире «Коммент.Шоу» Бубнов возмутился тем, что Пальцев улыбается. Услышав от игрока, что именно слова Бубнова мотивировали «Динамо» на победу, эксперт заявил, что теперь будет «мочить» Пальцева каждую игру, чтобы у него была мотивация.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Необычные названия футбольных клубов

Материалы по теме
Защитник «Динамо» Мх Пальцев: привет Бубнову, который похоронил нас до игры со «Спартаком»
«Клоун». Бубнов ответил Пальцеву, который передал ему привет после матча со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android