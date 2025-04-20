«Оренбург» после победы потроллил «Динамо» Мх отсылкой к конфликту Бубнова и Пальцева

Официальный телеграм-канал «Оренбурга» опубликовал иронический пост после волевой победы над махачкалинским «Динамо» (2:1) в домашнем матче 25-го тура РПЛ.

«Мотивировали, мотивировали, а на табло — победа «Оренбурга»! Передаём привет Александру Викторовичу и улыбаемся шире», — гласит текст поста под фотографией ростовых фигур футбольного эксперта Александра Бубнова и центрального защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на фоне табло с победным для южноуральцев счётом.

Ранее между Бубновым и Пальцевым произошёл медиаконфликт. После выездной победы махачкалинцев над московским «Спартаком» (2:1) Пальцев передал привет Бубнову, «который похоронил нас до игры и сказал, что шансов у нас нет». В ответ на это в совместном эфире «Коммент.Шоу» Бубнов возмутился тем, что Пальцев улыбается. Услышав от игрока, что именно слова Бубнова мотивировали «Динамо» на победу, эксперт заявил, что теперь будет «мочить» Пальцева каждую игру, чтобы у него была мотивация.

Видео: Необычные названия футбольных клубов