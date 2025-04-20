Пас Шапи помог «Спортинг Канзас-Сити» обыграть «Сан-Хосе» в матче МЛС с восемью голами

В ночь с 19 на 20 апреля мск на поле стадиона «ПэйПал Парк» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата МЛС между клубами «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Спортинг Канзас-Сити». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе клуба из штата Канзас результативным пасом отметился российский атакующий полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, с передачи которого был забит третий гол «Спортинга» на 24-й минуте. Шапи вышел на поле со стартового свистка и был заменён на 68-й минуте игры.

Авторами голов «Спортинг Канзас-Сити» стали Логан Нденбе, Даниэль Шаллои (дубль), Мануэль Гарсия и Эрик Томми. За «Сан-Хосе» отличились Хосеф Мартинес и Кристиан Аранго (дубль).

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