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Спортдиректор «Пари НН»: в матче с «Локомотивом» судья был одним из главных лиц на поле

Спортдиректор «Пари НН»: в матче с «Локомотивом» судья был одним из главных лиц на поле
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал работу главного рефери выездного матча 25-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:3) Михаила Черемных.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Не люблю слово «прибили». Я не судейский эксперт, но, когда смотрю на эпизод с Самошниковым и Карапузовым и на момент с Каккоевым, считаю, что это равнозначные моменты. Не знаю, почему там даже VAR не смотрели. Мы много обсуждаем судейство, хотя не хочется этого делать. Но в матче с «Локомотивом» можно сказать, что судья был одним из главных действующих лиц на поле. Тот же отменённый гол — не могу сказать, что это однозначное решение. Если бы его засчитали, было бы столько же вопросов, сколько по его отмене», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На восьмой минуте матча «Локомотив» — «Пари НН» нападающий гостей Вячеслав Грулёв забил гол, который был отменён после просмотра VAR. На 31-й минуте игры при счёте 0:0 Михаил Черемных также после видеопросмотра предъявил прямую красную карточку за грубое нарушение правил опорному полузащитнику волжан Никите Каккоеву.

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