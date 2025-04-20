Спортдиректор «Пари НН»: в матче с «Локомотивом» судья был одним из главных лиц на поле

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал работу главного рефери выездного матча 25-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:3) Михаила Черемных.

«Не люблю слово «прибили». Я не судейский эксперт, но, когда смотрю на эпизод с Самошниковым и Карапузовым и на момент с Каккоевым, считаю, что это равнозначные моменты. Не знаю, почему там даже VAR не смотрели. Мы много обсуждаем судейство, хотя не хочется этого делать. Но в матче с «Локомотивом» можно сказать, что судья был одним из главных действующих лиц на поле. Тот же отменённый гол — не могу сказать, что это однозначное решение. Если бы его засчитали, было бы столько же вопросов, сколько по его отмене», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На восьмой минуте матча «Локомотив» — «Пари НН» нападающий гостей Вячеслав Грулёв забил гол, который был отменён после просмотра VAR. На 31-й минуте игры при счёте 0:0 Михаил Черемных также после видеопросмотра предъявил прямую красную карточку за грубое нарушение правил опорному полузащитнику волжан Никите Каккоеву.

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