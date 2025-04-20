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Виллиан Роша высказался о смене игровой схемы ЦСКА

Виллиан Роша высказался о смене игровой схемы ЦСКА
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Бразильский центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о своей перестройке на новую игровую схему красно-синих.

– В новом году изменилась игровая схема команды – теперь на поле два центральных защитника. Комфортно ли было перестраиваться?
– Схема – это выбор тренера, а мы игроки, воплощающие его решения в жизнь. Нам нужно выходить на поле и выполнять установку. Но мне кажется, схема с четырьмя защитниками удобнее, в ней мы можем лучше реализовывать наши возможности, — приводит слова Виллиана Роши официальный сайт ЦСКА.

На зимних межсезонных сборах сербский главный тренер ЦСКА Марко Николич перестроил свою команду на тактическую смену с «ромбом» в полузащите, в которой задействовано два центральных защитника. Ранее красно-синие играли преимущественно с тремя центрбеками.

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