Спортдиректор «Пари НН»: игрокам клуба и членам их семей пишут плохие вещи

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о реакции болельщиков нижегородцев на плохие спортивные результаты команды.

«Знаем про сообщения в личные сообщения игрокам «Пари НН». Плохо, что не только им, но и членам их семей пишут плохие вещи. Это категорически неприемлемо. Критикуют их игру. Понятное дело, что болельщики имеют право на эмоции, но вряд ли члены семей имеют отношение к игре футболистов», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Пари НН» набрал 20 очков в 25 матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ 14-е место — в зоне стыковых матчей, опережая зону прямого вылета на три очка. В шести последних матчах РПЛ волжане набрали одно очко, потерпев на этом отрезке пять поражений.

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