Полузащитник «Акрона» Бакаев: игра со «Спартаком» была нашей, но не повезло

Атакующий полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (2:3) в матче 25-го тура РПЛ и отреагировал на вопросы о судействе.

— Нам не повезло со «Спартаком». Считаю, что игра была нашей. Но это часть игры, часть нашей жизни. Это сделает нас только сильнее.

— Остались вопросы к судейству?

— Артём Дзюба в микст-зоне был? Давал интервью? Думаю, он уже всё сказал. Так что ничего добавлять не буду.

— Артём сказал, мы знаем, кто был лучшим.

— Артём, думаю, всё сказал, — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Главный судья матча «Акрон» — «Спартак» Алексей Сухой назначил в этой игре три пенальти, два из них — в ворота хозяев. Хавбек красно-белых Эсекьель Барко не реализовал первый одиннадцатиметровый на 45+5-й минуте и забил победный гол со второго на 90+4-й минуте.

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