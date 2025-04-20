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Полузащитник «Акрона» Бакаев: игра со «Спартаком» была нашей, но не повезло

Полузащитник «Акрона» Бакаев: игра со «Спартаком» была нашей, но не повезло
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Атакующий полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (2:3) в матче 25-го тура РПЛ и отреагировал на вопросы о судействе.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

— Нам не повезло со «Спартаком». Считаю, что игра была нашей. Но это часть игры, часть нашей жизни. Это сделает нас только сильнее.

— Остались вопросы к судейству?
— Артём Дзюба в микст-зоне был? Давал интервью? Думаю, он уже всё сказал. Так что ничего добавлять не буду.

— Артём сказал, мы знаем, кто был лучшим.
— Артём, думаю, всё сказал, — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Главный судья матча «Акрон» — «Спартак» Алексей Сухой назначил в этой игре три пенальти, два из них — в ворота хозяев. Хавбек красно-белых Эсекьель Барко не реализовал первый одиннадцатиметровый на 45+5-й минуте и забил победный гол со второго на 90+4-й минуте.

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