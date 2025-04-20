«МЮ» рассматривает вариант с обменом Рашфорда на форварда «Астон Виллы» — Daily Star

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Астон Виллы» Олли Уоткинсу и рассматривает вариант с обменом вингера Маркуса Рашфорда на 29-летнего футболиста. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, помимо Рашфорда, «красные дьяволы» могут предложить бирмингемскому клубу солидную сумму денег.

Напомним, минувшей зимой Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

В нынешнем сезоне Уоткинс принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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