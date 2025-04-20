Расписание матчей Первой лиги 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, состоятся пять матчей в рамках 29-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Первая лига, 29 тур. 20 апреля:

17:00. «Ротор» — «Тюмень»;

17:00. «Сочи» — «Алания»;

17:00. «Шинник» — «Арсенал» Тула;

18:00. «Балтика» — «Сокол»;

19:30. «Родина» — «Уфа».

На данный момент в турнирной таблице Первой лиги уверенно лидирует «Балтика» с 61 очком, опережая располагающийся на второй строчке «Черноморец» на 11 баллов, причём у калининградцев игра в запасе. Новороссийцы опережают идущее на третьем месте московское «Торпедо» лишь по дополнительным показателям, однако имеют на один сыгранный матч больше, чем у автозаводцев. Четвёртое место занимает «Урал» с 49 очками.