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Расписание матчей РПЛ 20 апреля

Расписание матчей РПЛ 20 апреля
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Сегодня, 20 апреля, в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 20 апреля (время — московское):

  • 14:00. «Динамо» Москва — «Рубин»;
  • 14:00. «Факел» — «Ростов»;
  • 16:30. «Зенит» — «Химки»;
  • 19:30. ЦСКА — «Крылья Советов».

После 25 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит» (50 очков), однако у санкт-петербургского клуба есть игра в запасе.

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