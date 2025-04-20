Сегодня, 20 апреля, в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 20 апреля (время — московское):

14:00. «Динамо» Москва — «Рубин»;

14:00. «Факел» — «Ростов»;

16:30. «Зенит» — «Химки»;

19:30. ЦСКА — «Крылья Советов».

После 25 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит» (50 очков), однако у санкт-петербургского клуба есть игра в запасе.

Самые титулованные футбольные клубы России: