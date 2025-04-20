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Игрок «Спартака» Маркиньос ответил, за счёт чего удалось перевернуть ход матча с «Акроном»

Игрок «Спартака» Маркиньос ответил, за счёт чего удалось перевернуть ход матча с «Акроном»
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал волевую победу своей команды в выездном матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2), в котором красно-белые уступали по ходу встречи 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Матч с «Акроном» получился сложным. Мы потратили много энергии, чтобы перевернуть ход игры. Но нам удалось это сделать. Очень рады, что всё получилось.

Мы играли в наш футбол. Было важно победить. Понятно, что разговоры о судействе — это разговоры о судействе. Мы пообщались в раздевалке в перерыве, чтобы перевернуть ход игры. Я говорил после предыдущего матча, что мы здесь, чтобы побеждать в каждой игре», — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» лишь по дополнительным показателям, однако у действующих чемпионов России игра в запасе.

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