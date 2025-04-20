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«Динамо» М — «Рубин»: во сколько начнётся матч 25-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» М — «Рубин»: во сколько начнётся матч 25-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Динамо» и «Рубин» занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице РПЛ соответственно, однако бело-голубые опережают казанцев на целых семь очков (43 против 36). В случае победы столичный клуб переместится на пятую строчку, обойдя «Локомотив», у которого на данный момент 44 балла и на один сыгранный матч больше.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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