Игрок «Акрона» Пестряков: непозволительно, что нас так дома судят

Нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков подверг критике судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:3).

«Вопросы по судейству есть. И не маленькие. Но это футбол. Мы все прекрасно понимаем, кто к нам приезжает. Конечно, непозволительно, что нас так дома судят — против нас же. К нам приехала команда с именем. На такой стадион, где она играет с молодой командой, где можно давить авторитетом, как они думают.

Много решений — даже явных, которые в нашу пользу, но оказывались не в пользу нас», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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