Игрок «Акрона» Пестряков: непозволительно, что нас так дома судят
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Нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков подверг критике судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:3).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
«Вопросы по судейству есть. И не маленькие. Но это футбол. Мы все прекрасно понимаем, кто к нам приезжает. Конечно, непозволительно, что нас так дома судят — против нас же. К нам приехала команда с именем. На такой стадион, где она играет с молодой командой, где можно давить авторитетом, как они думают.
Много решений — даже явных, которые в нашу пользу, но оказывались не в пользу нас», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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