«Манчестер Сити» может приобрести вратаря Кошту у «Порту» за £ 63 млн — Mirror

«Манчестер Сити» рассматривает 25-летнего вратаря «Порту» Диогу Кошту в качестве потенциальной замены для Эдерсона. «Горожане» могут приобрести португальского футболиста грядущим летом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в контракте Кошты есть пункт об отступных в размере £ 63 млн (€ 73,7 млн). В «Манчестер Сити» считают эту сумму завышенной. Однако ввиду хороших отношений нового спортивного директора английского клуба Уго Вианы с агентом 25-летнего игрока Жорже Мендешем «горожане» рассчитывают, что им удастся купить Кошту за £ 50 млн (€ 58,5 млн).

В нынешнем сезоне Кошта принял участие в 41 матче во всех турнирах, в 18 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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