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Учредитель «Акрона»: команда показывает отличную игру, отличный футбол, всё у нас впереди

Учредитель «Акрона»: команда показывает отличную игру, отличный футбол, всё у нас впереди
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Учредитель «Акрона» Павел Морозов высказался о неудачах клуба в весенней части сезона РПЛ-2024/2025. Тольяттинцы проиграли пять из семи матчей, также вылетев из ФОНБЕТ Кубка России.

«У нас была ужасная игра в Нижнем Новгороде, практически все остальные игры были с лидерами. Не могу сказать, что мы плохо играли, где-то чего-то не хватало, в целом я безусловно ничем не расстроен. Верим в лучшее. Команда показывает, лично по моему мнению, отличную игру, отличный футбол. Думаю, всё у нас ещё впереди. Мы ещё поборемся за хорошее место в итоговой турнирной таблице», — сказал учредитель клуба Павел Морозов в эфире «Акрон он эйр».

На данный момент новичок РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.

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