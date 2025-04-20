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ЦСКА — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 19:30

ЦСКА — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 24 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Крылья» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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