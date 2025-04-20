«Факел» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов (Саранск). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.