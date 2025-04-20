Спортдиректор «Пари НН» высказался о словах Гончаренко про «грязь вокруг клуба»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал слова главного тренера команды Виктора Гончаренко, ранее заявившего об удивлении количеством грязи по отношению к клубу.

«Я понимаю посыл Гончаренко про грязь вокруг клуба, могу с ним согласиться. Неприятно, когда те люди, которые должны поддерживать, начинают болеть против тебя. Можно ругать, но надо быть вместе. Пока не произошло катастрофы, надо помогать друг другу. То же самое и с болельщиками — на матч с «Локомотивом» многие приехали, их хорошо было слышно. Хочется сказать им спасибо. Я понимаю, что Виктор Михайлович имел в виду, немного эмоционально, но у него накипело. Когда четыре игры подряд поражения, всё это накапливается», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Самые титулованные футбольные клубы России: