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Спортдиректор «Пари НН» высказался о словах Гончаренко про «грязь вокруг клуба»

Спортдиректор «Пари НН» высказался о словах Гончаренко про «грязь вокруг клуба»
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал слова главного тренера команды Виктора Гончаренко, ранее заявившего об удивлении количеством грязи по отношению к клубу.

«Я понимаю посыл Гончаренко про грязь вокруг клуба, могу с ним согласиться. Неприятно, когда те люди, которые должны поддерживать, начинают болеть против тебя. Можно ругать, но надо быть вместе. Пока не произошло катастрофы, надо помогать друг другу. То же самое и с болельщиками — на матч с «Локомотивом» многие приехали, их хорошо было слышно. Хочется сказать им спасибо. Я понимаю, что Виктор Михайлович имел в виду, немного эмоционально, но у него накипело. Когда четыре игры подряд поражения, всё это накапливается», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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