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«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00
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Сегодня, 20 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 32 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 76 очков.

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Турнирная таблица АПЛ
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