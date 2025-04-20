Эдуард Сперцян стал лучшим пенальтистом в истории «Краснодара»
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отметился голом с пенальти в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1), что помогло ему стать лучшим пенальтистом в истории «быков». Теперь на его счету 14 забитых мячей с 11-метровых.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40' 1:1 Мелкадзе – 52' 2:1 Сперцян – 78' 3:1 Ленини – 80'
24-летний Сперцян обошёл по этому показателю Жоаозиньо и Виталия Калешина, у которых по 13 голов с «точки».
Всего в нынешнем сезоне на счету армянского футболиста 23 матча, в которых он забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи. Он выступает за «быков» всю свою карьеру.
На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками, имея отрыв в пять баллов от «Спартака» и «Зенита», однако у команды Сергея Семака игра в запасе.
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