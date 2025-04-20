Эдуард Сперцян стал лучшим пенальтистом в истории «Краснодара»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отметился голом с пенальти в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1), что помогло ему стать лучшим пенальтистом в истории «быков». Теперь на его счету 14 забитых мячей с 11-метровых.

24-летний Сперцян обошёл по этому показателю Жоаозиньо и Виталия Калешина, у которых по 13 голов с «точки».

Всего в нынешнем сезоне на счету армянского футболиста 23 матча, в которых он забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи. Он выступает за «быков» всю свою карьеру.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками, имея отрыв в пять баллов от «Спартака» и «Зенита», однако у команды Сергея Семака игра в запасе.