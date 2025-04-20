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Шапи обошёл Месси по результативным передачам в нынешнем сезоне МЛС

Шапи обошёл Месси по результативным передачам в нынешнем сезоне МЛС
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Российский вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов опередил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству результативных передач в нынешнем сезоне МЛС.

В матче с «Сан-Хосе Эртквейкс» (3:5) 25-летний футболист сделал третий ассист в сезоне. У Сулейманова больше результативных передач, чем у Месси (2), Жорди Альбы (1), а также российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука.

США — Major League Soccer . МЛС
20 апреля 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 5
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
0:1 Нденбе – 18'     0:2 Шаллои – 20'     0:3 Гарсия – 24'     1:3 Мартинес – 30'     2:3 Аранго – 42'     2:4 Шаллои – 73'     2:5 Томми – 85'     3:5 Аранго – 90+4'    

Сулейманов перешёл в «Спортинг Канзас-Сити» в минувшем феврале. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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