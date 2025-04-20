Шапи обошёл Месси по результативным передачам в нынешнем сезоне МЛС

Российский вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов опередил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству результативных передач в нынешнем сезоне МЛС.
В матче с «Сан-Хосе Эртквейкс» (3:5) 25-летний футболист сделал третий ассист в сезоне. У Сулейманова больше результативных передач, чем у Месси (2), Жорди Альбы (1), а также российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука.
Сулейманов перешёл в «Спортинг Канзас-Сити» в минувшем феврале. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.
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