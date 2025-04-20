«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 33-го тура АПЛ начнётся в 18:30

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Лестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 76 очков после 32 встреч. «Лестер Сити» после аналогичного количества игр располагается на предпоследней, 19-й строчке, заработав 18 очков.