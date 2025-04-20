«МЮ» крайне заинтересован в Эзе, «Кристал Пэлас» оценивает игрока в £ 50 млн — The Sun

«Манчестер Юнайтед» сделает всё возможное, чтобы приобрести 26-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в стане «красных дьяволов» считают, что английский футболист привнесёт в команду недостающий класс. «Кристал Пэлас» рассчитывает выручить £ 50 млн (€ 58,5 млн) с трансфера Эзе. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» может включить вингера Маркуса Рашфорда в эту сделку.

В нынешнем сезоне Эзе принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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