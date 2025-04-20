Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» крайне заинтересован в Эзе, «Кристал Пэлас» оценивает игрока в £ 50 млн — The Sun

«МЮ» крайне заинтересован в Эзе, «Кристал Пэлас» оценивает игрока в £ 50 млн — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» сделает всё возможное, чтобы приобрести 26-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в стане «красных дьяволов» считают, что английский футболист привнесёт в команду недостающий класс. «Кристал Пэлас» рассчитывает выручить £ 50 млн (€ 58,5 млн) с трансфера Эзе. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» может включить вингера Маркуса Рашфорда в эту сделку.

В нынешнем сезоне Эзе принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
«МЮ» рассматривает вариант с обменом Рашфорда на форварда «Астон Виллы» — Daily Star

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android