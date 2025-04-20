Шикунов: «Спартаку» было очень важно одержать победу перед дерби с ЦСКА

Бывший спортивный директор подмосковных «Химок» Александр Шикунов высказался о волевой победе московского «Спартака» в матче с «Акроном» (3:2) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Именно перед матчем с ЦСКА «Спартаку» очень важно было одержать победу в плане эмоций и очков. Смешно терять очки с Махачкалой, «Рубином» и «Ахматом». Этого больше делать нельзя. О каком чемпионстве тогда можно говорить? При этом «Спартак» играл не на уровне.

Красно-белым обязательно нужно в первом тайме пропускать по два мяча (смеётся). Хорошо, что «Акрон» всё подарил — «Спартак» ничего не создал. Бедный тренер тольяттинцев», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.