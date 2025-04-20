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Шикунов: «Спартаку» было очень важно одержать победу перед дерби с ЦСКА

Шикунов: «Спартаку» было очень важно одержать победу перед дерби с ЦСКА
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Бывший спортивный директор подмосковных «Химок» Александр Шикунов высказался о волевой победе московского «Спартака» в матче с «Акроном» (3:2) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Именно перед матчем с ЦСКА «Спартаку» очень важно было одержать победу в плане эмоций и очков. Смешно терять очки с Махачкалой, «Рубином» и «Ахматом». Этого больше делать нельзя. О каком чемпионстве тогда можно говорить? При этом «Спартак» играл не на уровне.

Красно-белым обязательно нужно в первом тайме пропускать по два мяча (смеётся). Хорошо, что «Акрон» всё подарил — «Спартак» ничего не создал. Бедный тренер тольяттинцев», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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