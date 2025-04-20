Сперцян высказался о том, что стал рекордсменом «Краснодара» по забитым пенальти

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о том, что стал лучшим пенальтистом в истории клуба. В матче РПЛ с «Ахматом» (3:1) армянский футболист забил свой 14-й гол за «быков» с 11-метрового и обошёл предыдущих рекордсменов Жоаозиньо и Виталия Калешина (у обоих — 13).

— Ты стал лучшим пенальтистом в истории клуба. Знал ли об этом перед ударом?

— Да, знал (улыбается), следил. Большая честь вписать своё имя в историю родного клуба. В первую очередь это был важный гол в плане игры, рад, что он помог команде победить, — сказал Сперцян пресс-службе клуба.

Всего в нынешнем сезоне на счету 24-летнего Сперцяна 23 матча, в которых он забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи. Он выступает за «быков» всю свою карьеру.