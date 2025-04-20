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Сперцян высказался о том, что стал рекордсменом «Краснодара» по забитым пенальти

Сперцян высказался о том, что стал рекордсменом «Краснодара» по забитым пенальти
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о том, что стал лучшим пенальтистом в истории клуба. В матче РПЛ с «Ахматом» (3:1) армянский футболист забил свой 14-й гол за «быков» с 11-метрового и обошёл предыдущих рекордсменов Жоаозиньо и Виталия Калешина (у обоих — 13).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40'     1:1 Мелкадзе – 52'     2:1 Сперцян – 78'     3:1 Ленини – 80'    

— Ты стал лучшим пенальтистом в истории клуба. Знал ли об этом перед ударом?
— Да, знал (улыбается), следил. Большая честь вписать своё имя в историю родного клуба. В первую очередь это был важный гол в плане игры, рад, что он помог команде победить, — сказал Сперцян пресс-службе клуба.

Всего в нынешнем сезоне на счету 24-летнего Сперцяна 23 матча, в которых он забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи. Он выступает за «быков» всю свою карьеру.

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