Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анчелотти может быть уволен из «Реала» в случае неудачи в матче с «Атлетиком» — Relevo

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен в случае потери командой очков в матче 32-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» Бильбао, который состоится сегодня, 20 апреля. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в руководстве «Королевского клуба» воспринимают матч с «Атлетиком» в качестве проверки надёжности команды итальянского специалиста. В случае увольнения Анчелотти после этой игры будет назначена временная замена до конца нынешнего сезона.

Ранее СМИ сообщали, что вероятность увольнения Анчелотти увеличилась после вылета «сливочных» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. В качестве замены для итальянского тренера рассматривается Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер».

Матч между «Реалом» и «Атлетиком» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме Защитнику «Реала» Антонио Рюдигеру может понадобиться операция на колене

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: