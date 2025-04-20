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Анчелотти может быть уволен из «Реала» в случае неудачи в матче с «Атлетиком» — Relevo

Анчелотти может быть уволен из «Реала» в случае неудачи в матче с «Атлетиком» — Relevo
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен в случае потери командой очков в матче 32-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» Бильбао, который состоится сегодня, 20 апреля. Об этом сообщает Relevo.

Испания — Примера . 32-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в руководстве «Королевского клуба» воспринимают матч с «Атлетиком» в качестве проверки надёжности команды итальянского специалиста. В случае увольнения Анчелотти после этой игры будет назначена временная замена до конца нынешнего сезона.

Ранее СМИ сообщали, что вероятность увольнения Анчелотти увеличилась после вылета «сливочных» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. В качестве замены для итальянского тренера рассматривается Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер».

Матч между «Реалом» и «Атлетиком» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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