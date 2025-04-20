Сперцян — о победе над «Ахматом»: это было важно для нас после игры с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал матч с грозненским «Ахматом» (3:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ФК Краснодар» в одноимённом городе.

— Матчи с «Ахматом» никогда не даются просто. Как было в этот раз?

— Всё так же. Очень тяжёлая игра. Мы знали, какой она будет. Готовились к этому. Очень много борьбы. Но в целом мы справились, подбирали мячи, атаковали и реализовали свои моменты.

— Насколько важно было победить после последней неудачи?

— В принципе, всегда важно побеждать, и особенно после такой игры, то, что было в Санкт-Петербурге. Было больно, так скажем, проигрывать. Важно было реабилитироваться, порадовать наших болельщиков, которых, как всегда, было очень много и которые, как всегда, поддерживали нас, — приводит слова Сперцяна пресс-служба «Краснодара».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.