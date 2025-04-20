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Сперцян — о победе над «Ахматом»: это было важно для нас после игры с «Зенитом»

Сперцян — о победе над «Ахматом»: это было важно для нас после игры с «Зенитом»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал матч с грозненским «Ахматом» (3:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ФК Краснодар» в одноимённом городе.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40'     1:1 Мелкадзе – 52'     2:1 Сперцян – 78'     3:1 Ленини – 80'    

— Матчи с «Ахматом» никогда не даются просто. Как было в этот раз?
— Всё так же. Очень тяжёлая игра. Мы знали, какой она будет. Готовились к этому. Очень много борьбы. Но в целом мы справились, подбирали мячи, атаковали и реализовали свои моменты.

— Насколько важно было победить после последней неудачи?
— В принципе, всегда важно побеждать, и особенно после такой игры, то, что было в Санкт-Петербурге. Было больно, так скажем, проигрывать. Важно было реабилитироваться, порадовать наших болельщиков, которых, как всегда, было очень много и которые, как всегда, поддерживали нас, — приводит слова Сперцяна пресс-служба «Краснодара».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

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