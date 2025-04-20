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Игрок «Акрона» Пестряков назвал причину поражения в матче со «Спартаком»

Игрок «Акрона» Пестряков назвал причину поражения в матче со «Спартаком»
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался о матче с московским «Спартаком» (2:3) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«После того как повели 2:0, закрылись. Отдали инициативу «Спартаку» и начали прижиматься к своим воротам. Будто бы при 2:0 всё — остановилось. Думаю, это главная ошибка», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 25 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с подмосковными «Химками».

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