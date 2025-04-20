Игрок «Акрона» Пестряков назвал причину поражения в матче со «Спартаком»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался о матче с московским «Спартаком» (2:3) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«После того как повели 2:0, закрылись. Отдали инициативу «Спартаку» и начали прижиматься к своим воротам. Будто бы при 2:0 всё — остановилось. Думаю, это главная ошибка», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 25 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с подмосковными «Химками».