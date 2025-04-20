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Валерий Кечинов: «Спартак» вытащил матч с «Акроном», но у команды недонастрой

Валерий Кечинов: «Спартак» вытащил матч с «Акроном», но у команды недонастрой
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал волевую победу красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2), в котором столичный клуб уступал по ходу встречи 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Игра с «Акроном» по сценарию была похожа на матчи с Махачкалой и «Рубином». Наверное, у футболистов «Спартака» недонастрой. Не в первый раз команда пропускает два мяча в первом тайме, включается, а потом либо получается, либо нет. Красно-белые вытащили валидольный матч. Но надо с первых минут выходить предельно настроенными и с высокой концентрацией внимания, по-другому никак.

Нет проходных матчей — со всеми соперниками тяжело. Если игроки выходят со знанием, что спокойно выиграют матч, это ошибка. Это приводит к недобору очков, «Спартак» уже потерял восемь очков за последние игры. Если бы их набрали, команда была бы на первом месте», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» лишь по дополнительным показателям, однако у действующих чемпионов России игра в запасе.

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