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«Ливерпуль» намерен купить вингера из АПЛ, несмотря на продление Салаха — The Sun

«Ливерпуль» намерен купить вингера из АПЛ, несмотря на продление Салаха — The Sun
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«Ливерпуль» хочет подписать 25-летнего вингера «Брентфорда» Брайана Мбемо, несмотря на продление контракта с 32-летним крайним нападающим Мохамедом Салахом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «Брентфорд» запросит около £ 50 млн (€ 58,5 млн) за камерунского футболиста. Подчёркивается, что «красные» хотят обновить линию нападения и считают, что Мбемо обладает всеми качествами, необходимыми для команды Арне Слота.

В нынешнем сезоне Мбемо принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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