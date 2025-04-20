«Динамо» М — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент «Динамо» и «Рубин» занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице РПЛ соответственно, однако бело-голубые опережают клуб из столицы Татарстана на целых семь очков (43 против 36). В случае победы команда Марцела Лички переместится на пятую строчку, обойдя московский «Локомотив», у которого на данный момент 44 балла и на один сыгранный матч больше.