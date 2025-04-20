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Турецкие СМИ: Виктор Осимхен подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Турецкие СМИ: Виктор Осимхен подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий на правах аренды в составе турецкого «Галатасарая», летом продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают сразу три турецких журналиста — Сердар Али Челиклер, Айгун Озипек и Ахмет Конанк — в социальных сетях.

Сообщается, что футболист согласовал с английским клубом условия личного контракта, однако соглашения между «Наполи» и «МЮ» пока нет. По имеющейся информации, Осимхен подпишет пятилетний контракт с «красными дьяволами». Трансферная стоимость составит € 60 млн. Стоимость контракта — чистая годовая зарплата £ 12,8 млн (€ 14,9 млн) в год.

В нынешнем сезоне 26-летний нигериец провёл 34 матча за «Галатасарай» во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал пять голевых передач.

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