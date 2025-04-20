Батраков — лучший молодой футболист Европы по количеству созданных шансов

Атакующий полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков является лидером по количеству созданных шансов (82) в европейских лигах среди футболистов 19 лет и младше. Об этом сообщает Football Wonderkids в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно данным источника, на второй строчке находится 17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль с показателем 54. Замыкает тройку лидеров 17-летний вингер «Спортинга» Жеовани Кенда (53). Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ занимает четвёртое место — 48 созданных шансов.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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Сколько стоят молодые футболисты: