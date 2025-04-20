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Главный тренер «Пари НН» Гончаренко: мы пробуем менять команду на лету

Главный тренер «Пари НН» Гончаренко: мы пробуем менять команду на лету
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о последних результатах нижегородской команды. В субботу, 19 апреля, подопечные Гончаренко проиграли московскому «Локомотиву» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Когда ты находишься в очень плохом положении, на тебя льётся весь негатив. Это общеизвестно. Всегда нужно пережить что-то плохое, а потом что-то хорошее. То, что сейчас происходит вокруг клуба, — тоже хороший опыт.

Мы пробуем менять команду на лету. Как самолёт: летит и что-то постоянно меняется», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 25 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют с грозненским «Ахматом».

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