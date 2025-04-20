Главный тренер «Пари НН» Гончаренко: мы пробуем менять команду на лету

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о последних результатах нижегородской команды. В субботу, 19 апреля, подопечные Гончаренко проиграли московскому «Локомотиву» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Когда ты находишься в очень плохом положении, на тебя льётся весь негатив. Это общеизвестно. Всегда нужно пережить что-то плохое, а потом что-то хорошее. То, что сейчас происходит вокруг клуба, — тоже хороший опыт.

Мы пробуем менять команду на лету. Как самолёт: летит и что-то постоянно меняется», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 25 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют с грозненским «Ахматом».