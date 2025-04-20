«Реал» продлил контракт с Раулем Асенсио до 2029 года — Николо Скира

Мадридский «Реал» пролонгировал трудовое соглашение с 22-летним центральным защитником Раулем Асенсио до 2029 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующий контракт испанского футболиста с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Асенсио является воспитанником «сливочных». В составе взрослой команды «Реала» защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

После 31 тура испанской Примеры «Королевский клуб» набрал 66 очков и занимает второе место. В 32-м туре Примеры «Реал» встретится с «Атлетиком» Бильбао (20 апреля).

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