Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» продлил контракт с Раулем Асенсио до 2029 года — Николо Скира

«Реал» продлил контракт с Раулем Асенсио до 2029 года — Николо Скира
Комментарии

Мадридский «Реал» пролонгировал трудовое соглашение с 22-летним центральным защитником Раулем Асенсио до 2029 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующий контракт испанского футболиста с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Асенсио является воспитанником «сливочных». В составе взрослой команды «Реала» защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

После 31 тура испанской Примеры «Королевский клуб» набрал 66 очков и занимает второе место. В 32-м туре Примеры «Реал» встретится с «Атлетиком» Бильбао (20 апреля).

Материалы по теме
Анчелотти может быть уволен из «Реала» в случае неудачи в матче с «Атлетиком» — Relevo

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android