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Игрок «Акрона» Пестряков: круто, что в моей карьере присутствует опыт игры с Дзюбой

Игрок «Акрона» Пестряков: круто, что в моей карьере присутствует опыт игры с Дзюбой
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Форвард «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал об игре с нападающим тольяттинской команды Артёмом Дзюбой.

«Очень приятно играть с Дзюбой. Это большой и хороший опыт. Я, как и многие, считаю Артёма лучшим нападающим страны. Круто, что есть такая возможность, что такой опыт присутствует в моей карьере», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 25 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с подмосковными «Химками». Матч состоится 27 апреля, начало — в 16:30 мск.

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