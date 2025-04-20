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«Нужно было избавиться от Роналдо». Капелло — о чемпионстве «Реала» в сезоне-2006/2007

«Нужно было избавиться от Роналдо». Капелло — о чемпионстве «Реала» в сезоне-2006/2007
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Бывший главный тренер сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло рассказал, что помогло «сливочным» в сезоне-2006/2007 отыграть под его руководством пять очков у «Барселоны» за восемь туров до конца чемпионата Испании и выиграть титул.

«Причину, приведшую к окончательной победе, можно объяснить многими способами. Первым делом нужно было отпустить Роналдо. Затем моя настойчивая речь… Да, мы не уступали «Барсе». Кроме того, к каждому матчу приходилось подходить так, как будто это финал Лиги чемпионов. Я убедил их [игроков] во всём этом. С этого момента и до конца забывать об этом было запрещено», — приводит слова Капелло Relevo.

Напомним, отношения Капелло и легендарного бразильца Роналдо в конце сезона-2006/2007 были натянутыми, что в итоге вылилось в открытый конфликт.

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