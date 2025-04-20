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Рафинья повторил рекорд Неймара по результативным действиям за сезон среди бразильцев

Рафинья повторил рекорд Неймара по результативным действиям за сезон среди бразильцев
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Вингер «Барселоны» Рафинья сравнялся с экс-нападающим сине-гранатовых Неймаром по наибольшему количеству результативных действий за один сезон среди бразильских футболистов в топ-5 лиг Европы. Оба игрока сделали 51 результативное действие.

В нынешнем сезоне Рафинья отметился 30 голами и 21 ассистом. В сезоне-2015/2016 Неймар забил 31 гол и сделал 20 результативных передач. При этом третье место в этом списке также занимает Неймар. Выступая за «ПСЖ» в сезоне-2017/2018, он отметился 28 мячами и 16 ассистами.

До конца нынешнего сезона Рафинья может принять участие как минимум в шести матчах Ла Лиги, двух играх полуфинала Лиги чемпионов и в финале Кубка Испании.

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